Cezaevlerinde kapasite sorunu mu var?
Denizli D Tipi Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu'nda kapasite fazlası çok sayıda mahkum bulunduğu iddiasını Nisan ayından bugüne gündemde tutan Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a cevap 8 ay sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından verildi. Bakan Bozdağ, yanıtında Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu mevcudunun 1780 olduğunu, kapasite arttırımı için 1800 kişilik daha cezaevi yapım aşamasında olduğunu belirtti. Yapımı süren 1800 kişilik cezaevinin 1000 kişisi Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 800 kişisi ise açık ceza infaz kurumunda barınacak. Bakanlık, cevabında ayrıca yangını başlatan mahkum hakkında 20 gün hücre cezası verildiğini, idari personel hakkında disiplin cezasına yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Denizli Kocabaş Cezaevinde çıkan yangının nedenlerini sorarken, Bakana mahkumların uzun zamandır süren taleplerini iletmiş ve kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve mahkum kaldığı iddialarını sormuştum.
Bir mahkumun cezaevi kapasitesinden çok daha fazla mahkum barındırıldığı gerekçesiyle eşyalarını ateşe vermesiyle başlayan yangın, bir gerçeği bir kez daha açığa çıkarmıştır. Bu cezaevi kapasitesini çoktan doldurmuştur.
Bakan Bozdağ, cevabında iddialarımı doğrulamış, kapasitenin yetmediğini itiraf etmiştir. Denizli'de 1780 kişilik cezaevinin yetmediğini, 1800 kişilik daha cezaevi yapılacağını açıklamıştır. BİMER'e yapılan şikayetler, bir koğuşta 2 katı, 3 katı kapasitenin barındığı iddiaları bu şekilde doğrulanmıştır. Bakanlık, yerde yatmak durumunda kalan mahkumların taleplerinin çözümü için işi ağırdan almaya devam etmektedir. 1780 kişilik cezaevi yetmediği ortadaysa, daha ne kadar zaman kaybedilecek?"
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