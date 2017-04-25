Chapecoense'nin maçında çirkin tezahürat!
Geçtiğimiz aylarda yaşanan uçak kazası sonucu oyuncuları hayatlarını kaybeden Chapecoense takımı Cricuma maçında çirkin bir tezahüratla karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz gün Cricuma deplasmanına konuk olan takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ama maçta, skordan çok daha fazla konuşulan bir olay yaşandı. Ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümü 'Uçağın benzinini doldurun" şeklinde tezahürat yapmaya başladı. Chapecoense uçağının benzin sorunu yüzünden düşmesine vurgu yapmaya çalışan bu kesime, kendi taraftarlarından da yoğun tepkiler geldi.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Chapecoense başkanı Plinio de Nes Filho; " Bunu yapanlar bir avuç embesil. Aramızdaki rekabet her zaman devam ediyor ama sadece sahada kalacak şekilde olmalı. Yaptıkları şey gerçekten utanç duyulması gereken bir durum ve yaptıkları tezahürattan da anlaşılacağı üzere onlar insan hayatına hiç değer vermeyen tipler" dedi.
Ajansspor
DİĞER HABERLER
Ajax'ın stadının yeni ismi 'Johan Cruyff Arena'
Ajax'ın stadı olan Amsterdam Arena'nın yeni ismi Johan Cruyff Arena olarak değiştirildi.
OAKA'da kaybeden Panathinaikos'tan itiraz
OAKA'da Fenerbahçe'ye iki maçta da kaybeden Panathinaikos, Euroleague'e itiraz mektubu gönderdi.
4 Başakşehirli futbolcu PFDK'ya sevk edildi
4 Başakşehirli futbolcu, sportmenliğe aykırı hareket etmeleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Güneş: Puan farkı oyunun dışın çıkarabiliyor
Fatih Altaylı: Tudor'un kalması imkansız
Fatih Altaylı, Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.