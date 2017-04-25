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Chapecoense'nin maçında çirkin tezahürat!

Chapecoense'nin maçında çirkin tezahürat!.34104
  • Giriş : 25.04.2017 / 20:53:00

Geçtiğimiz aylarda uçağı düşen ve oyuncularının hayatını kaybettiği Chapecoense takımı, kötü bir tezahüratla karşılaştı.

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Geçtiğimiz aylarda yaşanan uçak kazası sonucu oyuncuları hayatlarını kaybeden Chapecoense takımı Cricuma maçında çirkin bir tezahüratla karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz gün Cricuma deplasmanına konuk olan takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ama maçta, skordan çok daha fazla konuşulan bir olay yaşandı. Ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümü 'Uçağın benzinini doldurun" şeklinde tezahürat yapmaya başladı. Chapecoense uçağının benzin sorunu yüzünden düşmesine vurgu yapmaya çalışan bu kesime, kendi taraftarlarından da yoğun tepkiler geldi.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Chapecoense başkanı Plinio de Nes Filho; " Bunu yapanlar bir avuç embesil. Aramızdaki rekabet her zaman devam ediyor ama sadece sahada kalacak şekilde olmalı. Yaptıkları şey gerçekten utanç duyulması gereken bir durum ve yaptıkları tezahürattan da anlaşılacağı üzere onlar insan hayatına hiç değer vermeyen tipler" dedi.

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