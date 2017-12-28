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CHP, 11 il 68 ilçe binası aldı

CHP, 11 il 68 ilçe binası aldı.13179
  • Giriş : 28.12.2017 / 11:41:00

Cumhuriyet Halk Partisi, son bir yılda 11 il 68 ilçe binası satın aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi tasarruf tedbirleri alıyor. Parti örgütlerini kiradan kurtarmak için harekete geçen CHP, bir yıl içinde uyguladığı tasarruf politikası sonucu biriken para ile 11 il, 68 ilçe binası satın aldı.

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bir süredir uyguladığı sıkı tasarruf  tedbirleri sonuçlarını vermeye başladı. Farklı kalemlerden sağlanan tasarrufları,  kiradaki örgüt için kullanan CHP, bu sayede yıl içinde çok sayıda binayı satın  alarak, örgütün kendi binalarına taşınmasını sağladı.CHP, bu kapsamda yıl içinde tutarı 11 milyon liraya ulaşan 79 mülkü  satın aldı. Partinin bu yıl satın alarak hizmet binası kazandırdığı iller,  Bilecik, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya,  Nevşehir, Ordu ve Tunceli şeklinde sıralandı.

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, elde ettikleri tasarruf sayesinde  11 il ve 68 ilçe binasını satın aldıklarını söyledi. Örgütün kendi binalarına  taşınmasıyla partinin önemli çıktı kalemlerinden olan kira giderlerinden önemli  ölçüde kurtulduklarını aktaran Koç, toplamda tasarruf edilen ve harcanan tutarın  ise 11 milyon 34 bin lira olduğunu ifade etti. Son alınanlarla beraber toplam 73 il ve 300 ilçe binasında mülk sahibi  olduklarını belirten Haluk Koç, hedeflerinin bu sayıyı daha da yukarı taşımak  olduğunu kaydetti.

TRT

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