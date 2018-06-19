CHP, 24 Haziran'da plajları kapatıyor
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 24 Haziran ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı gün Manavgat, Bodrum, Çeşme ve Marmaris'te plajlar kapatılacak.
Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 6 gün kaldı.
Seçimlerin yaz mevsimine ve tatil sezonuna gelmesiyle birlikte seçmeni tatil bölgelerine giden CHP de harekete geçti.
Aralarında Marmaris, Bodrum, Çeşme, Manavgat'ın da olduğu belediyler 24 Haziran günü plajlarını kapatarak seçmenini oy kullanmak için sandığa davet ediyor.
TRT
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