CHP AİHM'e gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 20 gününde çarpıcı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa değişikliği referandumu sonuçları ile ilgili AİHM'e başvuracağını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. AİHM'e başvuruyoruz." dedi.
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