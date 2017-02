CHP, akademisyenler için atağa kalktı

Darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan yeni Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudan ihraç edilen akademisyenler için CHP düğmeye bastı. CHP, akademisyenlerin göreve iadeleri için çaba harcayacak.Bu çerçevede akademisyenlerin, CHP’li belediyelerde danışman veya farklı bir statüde işe yerleştirilmelerinin mevzuata uygun olup olmadığı araştırılacak.Kamudan ihraç edildikleri için belediyelerde istihdam edilmelerinde güçlük yaşanması durumunda farklı alternatifler üretilecek. Bu çerçevede bağımsız akademilerin, düşünce kuruluşlarının veya kamuoyu araştırma şirketlerinin kurulması sağlanacak.Akademisyenlerin kuracağı bu kuruluşlardan CHP’li belediyeler hizmet alacak ve akademisyenlere destek verecek. Ancak ihraç edilen akademisyen sayısının yüksekliği partiyi düşündürüyor.Bu nedenle ekonomik olarak acil ihtiyacı olan akademisyenlere iş konusunda öncelik verilecek.MYK toplantısında konu hakkında durum değerlendirmesi yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle topyekûn bir cezalandırma yaşanmadı. Biz her zaman üniversitelerin özerkliğini ve bilim adamlarının özgürce bilim üretmelerini savunuyoruz. Akademisyenleri bu şekilde görevden uzaklaştırır, ekmeğini elinden alırsanız, bilimsel özerkliği ve bilim üretimini de yok edersiniz” eleştirisinde bulundu.Zeynep Altıok-Genel Başkan Yardımcısı: 12 Eylül’ün 1402’lik aydınları, akademisyenler nasıl üniversitelerine geri döndüyse, bugün ihraç edilen akademisyenler de geri dönecekler. Her biri adalete kavuşana kadar, işlerine dönene kadar direnç ve kararlılıkla mücadelelerine sahip çıkacağız. Bu hukuksuz kararların altında imzaları olanlar da hukuk çerçevesinde bunun bedelini ödeyecekler. ‘Hepimi ze verilmi ş ceza’Şenal Sarıhan-Ankara Milletvekili.: Son yayımlanan KHK da dahil 102 bin 125 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. Bu sayıyı en az 3 ile çarpmak lazım. Bu bir cezalandırmadır. Verilen ceza hepimize verilmiş olan bir cezadır. ‘Utanç olarak an ıla cak ’Yasemin Öney Cankurtaran- Genel Başkan Yardımcısı: KHK ile bazı akademisyenlerin ihraç edilmesi gelecekte “utanç” olarak anılacaktır. Zamanla herkese dokunacaktır. “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” yok. O yılan gelip bir gün mutlaka dokunacaktır. Bakın, türban konusunda sembol olan Merve Kavakçı’nın eşi de ihraç edildi.HABERTURK