Facebook Twitter Rss

CHP anayasa için AYM'ye gidiyor

CHP anayasa için AYM'ye gidiyor.17837
  • Giriş : 22.01.2017 / 16:50:00

CHP, anayasa değişikliği paketi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onatından geçen Anayasa Değişikliği paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.

Demba Ba Beşiktaş'a dönmek istiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu

Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği için yapılacak referandum oylamasını değerlend

 

Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi

Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu haberine tepki geldi.

AK Parti saldırganının kimliği belli oldu!

AK Parti saldırganının kimliği belli oldu!

Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti saldırganının kimliği ve örgütü belli oldu.

 

Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti

Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti

MHP'li Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.

Serbest bırakılan HDP'liler gözaltına alındı

Serbest bırakılan HDP'liler gözaltına alındı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'liler yeniden gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya