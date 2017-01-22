CHP anayasa için AYM'ye gidiyor
CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onatından geçen Anayasa Değişikliği paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.
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