CHP Danıştay'a başvurdu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oy kararını Danıştay'a götüreceğini açıkladı. Konu ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklama yaptı.
CHP'li vekil Kart'ın, açıklamalarında öne çıkan başlıklar:
CHP, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli kabul etme kararını Danıştay'a götürdü.
CHP'nin avukatı Atilla Kart, referandumla ilgili Danıştay'a başvuru sırasında açıklama yaptı. .
Atilla Kart'ın konuşmasından satır başları:
Anayasa açık, idari işlemler denetime tabi.
Olay kritik ve önemli. Bu düşüncelerle Danıştay'a başvuruyoruz.
Yargı demokrasiye sahip çıkmak zorunda.
Tüm hukuk yolları aranacak.
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