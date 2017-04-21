Facebook Twitter Rss

CHP Danıştay'a başvurdu

CHP Danıştay'a başvurdu.14972
  • Giriş : 21.04.2017 / 17:02:00
  • Güncelleme : 21.04.2017 / 17:03:03

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını Danıştay'a götürdü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oy kararını Danıştay'a götüreceğini açıkladı. Konu ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklama yaptı.

CHP'li vekil Kart'ın, açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

CHP, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli kabul etme kararını Danıştay'a götürdü.


CHP'nin avukatı Atilla Kart, referandumla ilgili Danıştay'a başvuru sırasında açıklama yaptı. .

Atilla Kart'ın konuşmasından satır başları:

Anayasa açık, idari işlemler denetime tabi.

Olay kritik ve önemli. Bu düşüncelerle Danıştay'a başvuruyoruz.

Yargı demokrasiye sahip çıkmak zorunda.

Tüm hukuk yolları aranacak.

Trump'tan flaş Paris açıklaması!

Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki

Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Danıştay kararına tepki gösterdi.

HDP'li Encü'nün davasında karar açıklandı

HDP'li Encü'nün davasında karar açıklandı

HDP Şırnak Milletvekili Encü'nün davasında karar açıklandı.

 

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

Bahçeli paylaştı, sosyal medya sallandı!

Bahçeli paylaştı, sosyal medya sallandı!

Bahçeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım olay yarattı.

 

Erdoğan: Obama bizi aldattı

Erdoğan: Obama bizi aldattı

Erdoğan, eski ABD Başkanı Obama'ya PYD konusunda yüklendi.

Erdoğan, El Cezire'ye konuştu

Erdoğan, El Cezire'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye röportaj verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya