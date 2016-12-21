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CHP'de 3 bin 631 kişinin üyeliği sonlandırıldı

CHP'de 3 bin 631 kişinin üyeliği sonlandırıldı.14972
  • Giriş : 21.12.2016 / 16:27:00

CHP'de son seçimlerde partiye oy vermediği tespit edilenlerin üyeliği sonlandırıldı.

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CHP'de büyük olay. 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen partililer üyelikten çıkarıldı.

Üyesi bulunduğu halde hiç oy alınmayan sandıklarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) flaş bir hamlede bulundu.

Çalışma  kapsamında, 3 bin 631 kişinin üyeliği sonlandırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu  başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, listelerde  bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit  edilen 3 bin 896 üyenin durumu da ele alındı.

Çalışma kapsamında, 3 bin 631 üyenin partiyle ilişiği kesildi. Genel  merkeze, seçimde oy verememe gerekçelerini ileten 265 kişi hakkında ise herhangi  bir işlem yapılmadı. CHP'ye oy vermeyen üyelerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde  yoğunlukta olması dikkat çekiyor. Bu iller arasında Adıyaman, Diyarbakır, AğrıKars, Mardin, Sivas, Siirt, Şırnak, Gümüşhane, Van ve Hakkari de bulunuyor.  Toplantıda, ayrıca Türkiye'nin dış politikası, Anayasa Değişikliği,  artan terör olayları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı  saldırı sonucu öldürülmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı.

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