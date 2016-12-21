CHP'de 3 bin 631 kişinin üyeliği sonlandırıldı
CHP'de büyük olay. 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen partililer üyelikten çıkarıldı.
Üyesi bulunduğu halde hiç oy alınmayan sandıklarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) flaş bir hamlede bulundu.
Çalışma kapsamında, 3 bin 631 kişinin üyeliği sonlandırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, listelerde bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 üyenin durumu da ele alındı.
Çalışma kapsamında, 3 bin 631 üyenin partiyle ilişiği kesildi. Genel merkeze, seçimde oy verememe gerekçelerini ileten 265 kişi hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı. CHP'ye oy vermeyen üyelerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlukta olması dikkat çekiyor. Bu iller arasında Adıyaman, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Mardin, Sivas, Siirt, Şırnak, Gümüşhane, Van ve Hakkari de bulunuyor. Toplantıda, ayrıca Türkiye'nin dış politikası, Anayasa Değişikliği, artan terör olayları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı.
TRT
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