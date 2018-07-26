CHP'de 59 il başkanından bildiri
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Genel Seçimleri'nin ardından karışan Cumhuriyet Halk Partisi'nde 59 il başkanı bildiri yayınladı.
CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirdi.
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