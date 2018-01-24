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CHP'de adaylar arasında gerilim!

CHP'de adaylar arasında gerilim!.16599
  • Giriş : 24.01.2018 / 10:42:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar arasında kavgalar erken başladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerginlik. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek 'Ben kendime mankafa dedirtmem' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.

Kanal D Haber'e konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu

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