CHP'de adaylar arasında gerilim!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerginlik. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek 'Ben kendime mankafa dedirtmem' ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.
Kanal D Haber'e konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.
2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar verdi.
Başbakan: Dünyayı onlara dar edeceğiz!
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.
AB'nin açıklamasına Külliye'den yanıt
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin operasyonu ve AB ile ilgili açıklama geldi.