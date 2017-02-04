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CHP'de beklenen istifa geldi

CHP'de beklenen istifa geldi.12099
  • Giriş : 04.02.2017 / 17:00:00
  • Güncelleme : 04.02.2017 / 16:59:31

CHP'de fatura krizi ile tepki toplayan vekil Elif Türkmen istifa etti.

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CHP'de beklenen istifa geldi. 1 milyon 200 bin TL'lik iletişim faturası iel krizi yaratan vekil Elif Türkmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etti. Kılıçdaroğlu, Türkmen'in katip üyeliği görevini bırakmasını istemişti.

CHP Grup Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı. Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Elif Doğan Türkmen kimdir?

Elif Doğan Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık, Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Adana İl Üyeliği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Üyeliği, Adana Güç Birliği Vakfında Genel Sekreterliği, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunda Başkan Yardımcılığı, Adana Barosu üyeliği, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Hukukçular Derneğini üyelikleri, CHP Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. TBMM XXV.ve XXVI. Dönem Adana Milletvekilidir. TBMM XXV.ve XXVI. Dönem Kâtip Üye olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

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