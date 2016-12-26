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CHP'de deprem! 20 kişi partiden ihraç edildi

CHP'de deprem! 20 kişi partiden ihraç edildi.14972
  • Giriş : 26.12.2016 / 15:56:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 15:57:28

CHP'de deprem bitmiyor. 20 parti üyesinin daha ihraç edildiği öğrenildi.

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Seçimlerde CHP'ye oy vermedikleri gerekçesiyle 20 teşkilat üyesinin partiden ihraç edildiği açıklaması CHP Bingöl İl Başkanı Banzecir'den geldi.

Geçtiğimiz günlerde yine CHP'de seçimlerde partilerine oy kullanmadıkları gerekçesiyle ihraç edilen isimler olmuştu.

CHP Bingöl İl Başkanı Ahmet Bazencir, parti teşkilatlarıyla birlikte ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bazencir, CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bingöl’de seçimlerde CHP’ye oy vermedikleri tespit edilen 20 partilinin ihraç edildiğini söyledi. Bazencir, “Bingöl’de partiden ihraç edilenlerin sayısı, bölgedeki diğer illere oranla daha az durumda. İl Teşkilatımıza kayıtlı oldukları halde partiye oy vermedikleri belirlenen 20 üye, Genel Merkezi’mizin talimatı doğrultusunda partiden ihraç edildi. Ülke genelinde ihraç edilenlerin sayısının en az olduğu illerden birisi de Bingöl’dür” diye konuştu. 

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