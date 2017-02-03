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CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi

CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi.12099
  • Giriş : 03.02.2017 / 13:36:00
  • Güncelleme : 03.02.2017 / 13:35:29

Kılıçdaroğlu, fatura krizinin baş aktörü Elif Türkmen'in istifa etmesini istedi.

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Rekor telefon faturası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ödenen Elif Türkmen için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Elif Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi.

Haberleşme giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis’i karıştırmıştı.

Krize neden olan fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği belirtilmişti.

Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istediği ortaya çıktı.

"ELİF HANIM BUGÜN İSTİFA EDECEKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in bu görevinden istifasını istediğini söyledi. hurriyet.com.tr'ye konuşan Altay, "Elif Hanım ile Sayın Genel Başkan birkaç gün önce görüşmüş, istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Elif Hanım sanırım birkaç gün değerlendirmek istedi. Bugün genel başkanın talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır" dedi. 

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