CHP'de flaş ihraç!
Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol için harekete geçti ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi istendi. Kara CHP PM'de oy birliğiyle alındı.
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.
BBC'den İbrahim Kalın röportajına sansür
BBC, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın röportajına sansür uyguladı.
Oyların sayılmasına ara verildi
Geçersiz oyların kayıtlara girdiği iddiası üzerine oylar yeniden sayılıyor.