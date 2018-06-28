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CHP'de flaş ihraç!

CHP'de flaş ihraç!.14923
  • Giriş : 28.06.2018 / 17:03:00

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili Gürsel Erol için harekete geçti.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol için harekete geçti ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi istendi. Kara CHP PM'de oy birliğiyle alındı.

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