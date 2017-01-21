CHP'de 'gece yarısı' toplantısı
CHP, gece saatlerinde basına açık bir grup toplantısı gerçekleştirdi.
CHP Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği oylamalarının tamamlanmasının ardından grup toplantısı yaptı.
Kılıçdaroğlu yaptığı grup toplantısında referandum için bütün Türkiye'de hayır kampanyası yürüteceklerini açıkladı.
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