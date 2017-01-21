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CHP'de 'gece yarısı' toplantısı

CHP'de 'gece yarısı' toplantısı.13179
  • Giriş : 21.01.2017 / 03:25:00
  • Güncelleme : 21.01.2017 / 04:41:31

Cumhuriyet Halk Partisi, yeni Anayasa değişikliğinin 2. tur oylamasında tüm maddelerin kabul edilmesinin üzerine bir karar aldı.

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CHP, gece saatlerinde basına açık bir grup toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği oylamalarının tamamlanmasının ardından grup toplantısı yaptı.

Kılıçdaroğlu yaptığı grup toplantısında referandum için bütün Türkiye'de hayır kampanyası yürüteceklerini açıkladı.

Anayasa teklifi Meclis'ten geçti

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