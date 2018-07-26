CHP'de gergin gün! İnce'ye sert yanıt
24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan ancak hüsranla karşılaşan Muharrem İnce'nin açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdı.
CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce'nin "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor" mesajına "sıradan ve kaba bir adam" sözleriyle karşılık verdi. CHP'li 129 vekilin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması ve Özkan'ın sözlerinin ardından ise Muharrem İnce bir açıklama daha yaparak "Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kurultay kararı aldırmaya çalışan muhalif kesimle yönetim arasındaki gerginlik giderek artıyor.
İmza tartışmasında son olarak Muharrem İnce bir tweet atarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenerek şunları söylemişti: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."
TUNCAY ÖZAN'DAN YANIT GELDİ
İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı: “
Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli."
Muharrem İnce gelen tepkiler üzerine bir yanıt daha vererek “16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım” ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
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