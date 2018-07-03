CHP'de gerilim sonrası kritik toplantı
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası Kılıçdaroğlu-İnce gerilimi ile sarsılan CHP'de kritik toplantı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, perşembe günü saat 11.00'de toplanacak.
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