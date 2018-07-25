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CHP'de il başkanları toplanıyor

CHP'de il başkanları toplanıyor.14972
  • Giriş : 25.07.2018 / 16:11:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları Ankara'da toplanıyor.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kaos devam ediyor. Olağanüstü kurultay için toplanan muhalefet cephesinin kurultay için gerekli imza sayısına ulaştığı açıklaması sonrası tartışma had safhaya ulaştı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları yarın Ankara'da toplanma kararı aldı.  CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in davetiyle, saat 11.00'de Ankara İl Başkanlığı binasında, gerçekleştirilecek basın açıklamasına 60 civarında il başkanının katılmasının beklendiği bildirildi. İl başkanlarının basın açıklaması yaparak, kurultay tartışmalarının partiyle zarar verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıklayacağı bildirildi. CHP'li milletvekillerinin de Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla bir deklarasyon yayımlamasının planlandığı öğrenildi.

TRT

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