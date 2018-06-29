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CHP'de istifa depremi!

CHP'de istifa depremi!.31630
  • Giriş : 29.06.2018 / 17:41:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10 partilinin istifa ettiği öğrenildi.

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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa şoku. CHP Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda görevli 10 partilinin istifa ettiği öğrenildi.

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, yaptığı yazılı  açıklamada, kendisinin yanı sıra partinin Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda  il başkan yardımcısı, il sekreteri ve il yönetim kurulu üyesi olan Süleyman  Özbek, Harun Reşit Aytaş, Gülten Güneş, Göndel Bulut, Cem Erdeveciler, Ali Koç,  Hakan Polat, Baha Yalçın ve Cemal Koçak'ın görevlerinden istifa ettiğini aktardı.

Çokoy, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, il yönetim kurulunun  görüş ve düşüncelerini almadan 11 Haziran'daki Muharrem İnce'nin Erzurum  mitingini iptal ettiğini, il sekreterini, parti tüzüğünün ilgili madde ve  fıkrasını işleme geçirmeden ve gerekli imza çoğunluğunu elde etmeden  değiştirdiğini savundu.

Oğuz'un, kendi belirlediği seçim komisyonunu yönetim kuruluna  dayattığını anlatan Çokoy, seçimlerde Erzurum'da tek başlılık yerine çok başlılık  olması dolayısıyla başarısızlığa uğradıklarını  vurguladı.

Çokoy, gerekli, düzenli ve nitelikli kişilerle çalışılması halinde  Cumhurbaşkanı adaylarının etkisiyle Erzurum'un, vekil çıkaracakken bu fırsatı  kaçırdığını belirterek, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak  adına il yönetim kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa edip olağanüstü  il kongresi talep ettiklerini kaydetti.

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