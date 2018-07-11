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CHP'de istifa şoku!

CHP'de istifa şoku!.14972
  • Giriş : 11.07.2018 / 13:25:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ali Arif Özzeybek istifasını verdi.

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Büyüyen Beşik

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası karışan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.

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