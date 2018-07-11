CHP'de istifa şoku!
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası karışan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.
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