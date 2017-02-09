CHP'de istifa sonrası seçim var
1 milyonluk iletişim faturası ile büyük bir krize neden olan CHP'li milletvekili Elif Doğan Türkmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sallamış, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle de istifa etmişti.
CHP TBMM Grubu, Elif Doğan Türkmen'in milyonluk haberleşme faturasının ardından istifasıyla boşalan TBMM Katip üyeliği için 16 Şubat'ta seçim yapacak.
CHP'de, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in istifasının ardından boşalan TBMM Katip üyeliği için seçim yapılacak.
Haberleşme giderlerinin yüksekliği kamuoyunda tartışmalara neden olan Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle 4 Şubatta TBMM katip üyeliğinden istifa etmişti.
CHP TBMM Grubu, 16 Şubat Perşembe günü Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığında basına kapalı olarak toplanacak ve milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanında Türkmen'den boşalan katip üyelik için oy kullanacak.
Seçimlerin ilk turunda, grup üye tamsayısının salt çoğunluğunu alan katip üye seçilmiş sayılacak. Eğer ilk turda bu çoğunluk sağlanamazsa, sonraki turlarda grup üye tamsayısının dörtte birinden az olmamak şartıyla en çok oyu alan katip üye olacak.
CHP, Başkanlık Divanında 6 üyeyle temsil ediliyor.
HABERTURK
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