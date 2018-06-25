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CHP'de Kılıçdaroğlu krizi

CHP'de Kılıçdaroğlu krizi.16742
  • Giriş : 25.06.2018 / 13:40:00

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde krize neden oldu.

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Dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası muhalefet karıştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde krize neden oldu.

Seçim hezimetlerinin arasında bir yenisini daha ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği sorgulanmaya başladı.
Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasından sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihine "kurultayların kazananı" olarak geçti. Öyle ki; delegeleri kontrol altında tutan Kılıçdaroğlu, kurultaylarda rakiplerine her zaman fark atmayı başardı.

24 Haziran seçimleri ise Kılıçdaroğlu için dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olmayan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı gösterdi.

MUHARREM'İN AYAK SESLERİ

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İnce'nin seçimlerde oyunu yüzde 30 seviyesine çıkarması, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini de tartışmaya açtı.

ÜST ÜSTE 9 SEÇİM KAYBETTİ

İnce'nin oyları yükselirken, CHP'nin oyları HDP'ye kaydı. Partililer, katıldığı 9 seçimin 9'unun da kaybedilmesiyle seçim gecesi Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

Sonuçların açıklanmasına rağmen sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu'nun ne yönde açıklamaya yapacağı da merak konusu.

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