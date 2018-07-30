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CHP'de kritik gün

CHP'de kritik gün.14972
  • Giriş : 30.07.2018 / 11:38:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde imzalar bugün 17.30'da sona eriyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imzalar bugün sona eriyor.

CHP MYK Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda olağanüstü kurultay tartışmalarının gündemde olması bekleniyor.

Öte yandan, CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci bugün saat 17.30'da sona eriyor.

Parti tüzüğüne göre imzaların 7 gün içinde CHP Genel Merkezine sunulması gerekiyor. Ardından 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekiyor.

HÜRRİYET

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