CHP'de kritik toplantı başladı
Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası karışan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik toplantı saat 11.00 itibariyle başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.
Parti genel merkezinde dün genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelen ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de MYK'yi toplantıya çağırmıştı.
Toplantıdaki en önemli başlık, 24 Haziran seçimlerinde partinin aldığı oyların değerlendirmesi olacak. Yaşanan oy kaybıyle ilgili parti kurmaylarından istenen çalışma masaya yatırılacak.
Seçimler sonrası atılacak adımların görüşeleceği toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te, seçimler sonrası ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak.
KILIÇDAROĞLU - İNCE GÖRÜŞMESİ
Ayrıca CHP'de gözler, Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce görüşmesinde. İki ismin bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor.
İki ismin buluşmasında partide bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bir yol haritasi üzerinde konuşulması bekleniyor. Bu aşamada İnce'nin yeni bir genel başkanlık yarışı başlatıp başlatmayacağı önem kazanıyor.
NTV
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