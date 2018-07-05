CHP'de kritik toplantı
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası CHP'de başlayan kurultay tartışmaları patlak verdi. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı başladı.
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirilecek. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaptığı açıklama sonrası gündeme gelen olağanüstü kurultay tartışmaları bugünkü toplantıda masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.
HÜRRİYET
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