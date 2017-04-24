CHP'de kurultay hareketliliği!
Anayada değişikliği referandumu sonrası CHP karıştı. Seçim sonuçlarını Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'a götürmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'kurultay' taleplerini bastıramadı.
Kılıçdaroğlu, bundan sonra izleyeceği yol haritasını netleştirmek için önceki gün milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısı yaptı. Parti genel merkezinde yapılan toplantıda milletvekilleri referandum sonuçları ve bundan sonra izlenecek stratejiyle ilgili görüşlerini dile getirirken edinilen bilgilere göre bazı milletvekilleri de partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebinde bulundu. Partililerin 2018'de yapılacak olağan kurultayı beklemeden olağanüstü kurultay önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse gidilebilir" dediği öğrenildi. Kulislerde ise parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerini daha yüksek ve güçlü bir şekilde dile getirmek için referandum sonuçlarına ilişkin izlenecek stratejinin ve hukuki süreçlerin tamamlanmasını beklediği de kaydediliyor.
Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun faturayı il ve ilçe örgütlerine kestiği öğrenildi. İl ve ilçe örgütlerinin kampanyada yeterince çalışmadığını belirten Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının çalışmalarından ise memnun olduğu ifade edildi. Toplantıda "Meclis'ten çekilmeme, daha aktif ve etkin muhalefet etme" kararı alındı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Bakan'dan flaş Erdoğan açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
CHP'den flaş anket teklifi!
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, anketlerle ilgili harekete geçildiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu: Ben gerçekleri söyledim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaşanan tartışma ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan: Uzlaşmaya hazırız
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan resepsiyonunda "uyum yasaları için uzlaşmaya hazırız" mesajı verd
Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok
Bakan Bozdağ, yeni anayasa ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.