CHP'de kurultay öne çekildi
16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumu sonrası AİHM''ye başvuran CHP'de eni gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay sürecinin hemen başlayacağını belirtti.
Referandum sonrası CHP'de hareketliklik başladı. Bazı vekililler olağanüstü kurultay talebinde bulundu. CHP lireni ise milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin ardından il başkanlarıyla önceki gün buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin öneri ve taleplerini dinledi. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre yaklaşık 8 saat süren basına kapalı toplantıda, bazı il başkanlarının yeni yol haritası için olağanüstü kurultayın toplanmasını talep ettikleri öğrenildi. Bu talebe konuşmasının sonunda yanıt veren Kılıçdaroğlu, normalde 2018 yılında yapılması gereken olağan kurultay sürecini öne çekeceklerini belirtti: “Olağan kurultay sürecini hemen başlatacağız. 2017’nin kasım veya aralık ayında bu süreci tamamlayacağız. 2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Tüzük ve programın yenilenmesi için de bu süreçte atılması gereken her türlü adım atılacak.”
Toplantıda, Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder’in konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Güder, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e yüklenerek, kendisine düşman olanların genel merkez tarafından yönetime getirildiğini, ailesinin onuruyla oynandığını söyledi. Bingöl’ün telefonda kendisine “Seni artık sırtımda taşıyamam” dediğini ileri süren Güder, “Sen kimsin ki beni sırtında taşıyacaksın? Örgütü taşıyamayan bir kişi, o koltukta oturmamalı. Hemen istifa etmeli. Eğer istifa etmeyeceksen de ilk kurultayda seçilmemen için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU BİNGÖL'E SAHİP ÇIKTI
Sert tartışmanın ardından Kılıçdaroğlu, “MYK üyeleri özverili bir şekilde kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışıyorlar. Özellikle Tekin Bey, gece gündüz demeden uğraşıyor. Ayrıca en zor görev onun. Yaptığı iş kolay değil. Biz de kendisiyle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” diyerek tartışmaya nokta koydu.CHP Lideri, toplantının sonunda il başkanlarına referandum öncesi kullanılan yapıcı dili sürdürmeleri talebini iletti.
HÜRRİYET
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