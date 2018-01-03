CHP'de son PM o tarihte toplanacak
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesi yaptığı açıklamasında Parti Meclisi üyelerinin kongre öncesi son kez 19 Ocak'ta bir araya geleceklerini belirtti.
Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay için slogan, renk ve amblem arayışları sürerken, PM üyeleri yeniden toplantıya çağrıldı. PM üyelerini 2017'nin Aralık ayında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ocak 2018'de yeniden PM toplantısı kararı aldı. 45'i yapılan il kongrelerinin tamamlanmasının ardından genel merkezde toplanacak PM'de, kurultay hazırlıklarına son şekil verilecek. Ayrıca, Parti Meclisi'nde delegelere sunulacak rapor da ele alınacak. PM'de, tüzük değişikliğine yönelik kurultaya gündem maddesi eklenmesi beklenmiyor.
CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği kurultay iki gün sürecek. İlk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultaydan sonraki en yetkili organ olan PM'ye girebilmekse, her partili için büyük önem taşıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da (MYK) Genel Başkan tarafından 60 kişilik PM üyeleri arasından belirleniyor. Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan Parti Meclisi'ne giriyor.
TRT
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