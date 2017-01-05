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CHP'de uyarı sonrası güvenlik artırıldı!

CHP'de uyarı sonrası güvenlik artırıldı!.19631
  • Giriş : 05.01.2017 / 14:22:00

CHP'de gelen suikast ihbarı üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Reina katliamı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağı konusunda uyarı yapmasıyla CHP'de güvenlik artırıldı.

CHP genel merkez binasının içinde ve dışında güvenlik kameralarının sayısı artırılırken Kılıçdaroğlu'nun güvenlik sayısı da artırıldı.

Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe girişine yapılan güvenlik kulübesinin camlarının içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanması kararı alındı. Buradaki x-ray cihazları yenilenirken, tüm konukların bu cihazlardan geçmesi şartı konuldu.

Partinin kapalı otoparkına girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor. CHP'de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı. Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

Hürriyet Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş da suikast iddialarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştı. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye suikast girişimi iddiaları için "Siyasette herkesin böyle bir tehdit altında olduğu aşikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti başkanları için. Bu tür bireysel şeylerle Bahçeli’ye, Kılıçdaroğlu’na bir suikast yapıldığını düşünün... Allah korusun. Bırakın suikastın başarılı olmasını, Türkiye siyaseti şöyle bir sallanır. Ruslar ile iyileşme sürecine girmiş olmasaydık, Rus Büyükelçi suikastında kıyamet kopartırlardı" diye konuşmuştu.

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