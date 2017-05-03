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CHP'den o vekil için flaş karar

CHP'den o vekil için flaş karar.19005
  • Giriş : 03.05.2017 / 15:30:00
  • Güncelleme : 03.05.2017 / 15:39:19

Selin Sayek Böke, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Böke, Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "MYK'mızda yapılan değerlendirmeler ışığında, Mersin Milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle, hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Parti Meclisi'nden talepte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir" dedi.

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