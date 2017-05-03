CHP'den o vekil için flaş karar
CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Böke, Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "MYK'mızda yapılan değerlendirmeler ışığında, Mersin Milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle, hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Parti Meclisi'nden talepte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir" dedi.
DİĞER HABERLER
Putin'in Erdoğan'a esprisi herkesi güldürdü
Rus lider Vladimir Putin'in Erdoğan'a esprisi herkesi güldürdü.
Erdoğan'a yolculuğunda F-16'lar eşlik etti
Akşener'e Abdüllatif Şener'den destek
Akşener, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'den destek geldi.
Erdoğan: Baykal başının çaresine baksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın sözlerine yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu: Kapının önüne koyacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisi içinde yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.