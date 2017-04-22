CHP'den Adalet Bakanı'na yanıt!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'a başvuru yapılamayacağını belirtmesi üzerine açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Bozdağ'ın anayasal bir suç işlediğini iddia etti.
CHP Grup Başkanveli Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Gök, düzenlediği basın toplantısında, özetle şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanı tweet atıyor, 'CHP'nin başvuruları yersizdir, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a başka yerlere başvuramaz' diyor. Sayın Bekir Bozdağ meşru hak aramayı ne zamandan beri uygunsuz görebiliyor? Hakimlere talimat veriyor. 'CHP başvuruda bulunamaz' demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır.
Hakimlere 'Bakın ha, sakın ha yanlış yapmayın' diyen bir anlayıştır bu. Adalet Bakanı anayasal suç işlemiştir. Kaç tane mühürsüz oy kullanıldı? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sayımlar başlamadan önce almış olduğu kararla bunun da tespitini imkansız hale getirmiş ve delilleri yok etmiştir. Türkiye'nin hakkını arıyoruz 'evet' diyenlerin de 'hayır' diyenlerin de..."
NTV
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