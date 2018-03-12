Facebook Twitter Rss

CHP'den Afrin teklifi: Yerel meclis oluşturulsun

CHP'den Afrin teklifi: Yerel meclis oluşturulsun.23356
  • Giriş : 12.03.2018 / 12:37:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarında başlattığı Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve yerel meclis oluşturulması gerektiğini söyledi.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi sürerken ana muhalefet partisinden dikkat çeken bir öneri geldi.

Afrin'de yerel meclis oluşturulması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz özetle şu ifadeleri kullandı:

''Afrin kuşatması başlamak üzere burayla ilgili kritik bir iki öneride bulunmak istiyoruz. Bugün dünyada Afrin operayonuyla ilgili bir algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak ve hatta Güvenlik Konseyi kararı marifetiyle Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceklerini beklemek sürpriz teşkil etmeyecektir. Bu çerçevede kuşatma başlamadan Afrin'deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak burada bir yerel meclisin acilen oluşturulması ve yerel halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır.''

NTV

Nepal'de yolcu uçağı düştü: 50 kişi öldü

Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Nepal'de yolcu uçağı düştü: 50 kişi öldü

Nepal'de yolcu uçağı düştü: 50 kişi öldü

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayoluna ait uçak düştü.

Bakan açıkladı! Afrin'e gönderilecek!

Bakan açıkladı! Afrin'e gönderilecek!

Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili bilgi verdi.

 

Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı

Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı

Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı.

Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Isparta'da operasyonlar düzenlendi.

 

TSK'dan açıklama: 3347'si öldürüldü!

TSK'dan açıklama: 3347'si öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte jet kazasında pilotun son sözleri

İşte jet kazasında pilotun son sözleri

İran'da yaşanan jet kazası ile ilgili yeni bilgiler elde edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya