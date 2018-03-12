CHP'den Afrin teklifi: Yerel meclis oluşturulsun
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarında başlattığı Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve yerel meclis oluşturulması gerektiğini söyledi.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi sürerken ana muhalefet partisinden dikkat çeken bir öneri geldi.
Afrin'de yerel meclis oluşturulması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz özetle şu ifadeleri kullandı:
''Afrin kuşatması başlamak üzere burayla ilgili kritik bir iki öneride bulunmak istiyoruz. Bugün dünyada Afrin operayonuyla ilgili bir algı yaratmak, yavaşlatmak, durdurmak ve hatta Güvenlik Konseyi kararı marifetiyle Türkiye'nin oradaki operasyonunu sulandırmak niyeti taşıyan çevrelerin özellikle Afrin kuşatmasının başlayacağı bir dönemde daha sorumsuz davranışlara kalkışabileceklerini beklemek sürpriz teşkil etmeyecektir. Bu çerçevede kuşatma başlamadan Afrin'deki bütün uluslararası konjonktürü de dikkate alarak burada bir yerel meclisin acilen oluşturulması ve yerel halkın orada temsilinin bir şekilde sağlanması önem taşıyacaktır.''
NTV
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