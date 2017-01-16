CHP'den 'anayasalı' protesto
Büyük tartışmalara neden olan anayasa değişikliğinin 17. maddesi de oylandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada CHP'li milletvekilleri oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, kutunun yanına anayasa kitapçığını bıraktı.
TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 17. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oylama öncesi Genel Kurul Salonuna anayasa kitapçıklarını getirdi.
Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı.
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