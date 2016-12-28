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CHP'den asgari ücret için çarpıcı öneri

CHP'den asgari ücret için çarpıcı öneri.21715
  • Giriş : 28.12.2016 / 11:51:00

Asgari ücret için görüşmeler devam ederken CHP'den flaş bir teklif geldi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılı zam oranlarını belirleme çalışmalarını sürdürürken CHP kamuoyuna asgari ücreti bin 750 TL yapma önerisini paylaştı.

CHP'de Emekli Büroları'nca 81 ilde yapılan ortak açıklama ile asgari ücretin bin 750 Türk Lirası olması önerisinde bulunuldu.

Ağbaba, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye'de emekçiler her anlamda kölelik sistemine mahkum edilmiş durumda. Sendikasızlaştırılan, taşeron sistemi ile güvencesizliğe, kiralık işçilik yasası ile ücretli köleliğe zorlanan emekçiler, aynı zamanda açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Vatandaş faturaları denkleştirmeye çalışırken, kirasını ödemekte zorlanırken, evine et alamazken, birilerinin derdi de Başkanlık. AKP'nin derdi milletin derdinden başka. Onlar tek bir adamın keyfi için dikta rejimi kurmaya çalışıyor. Emek Büroları olarak uzmanlarla çalıştık ve asgari ücretin en az 1750 TL olması teklifimizi kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de işçinin hakkını hukukunu savunan tek siyasi parti CHP'dir. Emek Bürolarımız bu amaçla, emekçilerin sorunlarına çözüm üretmek için aralıksız olarak çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emekçinin sesi olmaya devam edecek. Biz sözümüzü yineliyoruz, CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacak" dedi.

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