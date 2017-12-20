CHP'den BAE çıkışı!
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmanlı Paşası Fahrettin Paşa ile ilgili skandal sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki geldi.
CHP'li Tezcan "Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şamar oğlanı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı çıkmış, edep, ahlak, vicdan, vefa kavramları ile izah edilemeyecek bir tutum. Tarihe geçmiş Medine müdafaasındaki o önemli isim Fahrettin Paşa'ya ağıza alınmayacak hakaret eden sözler. Onun üzerinden bugünün Türkiye'sine dönük hakaret içeren sözler kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.
STAR
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