CHP'den Bahçeli-Yıldırım görüşmesine tepki
Şu sıralar gerçekleştirilen kritik görüşmeye ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başbakan Binali Yıldırım görüşmesine 'İki tükenmiş kişinin görüşmesi' ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin, "İki tükenmiş kişinin görüşmesi. Biri attığı imza ile kendi makamını, öbürü takındığı tutumla yıllardır içinde bulunduğu siyasi geleneği ortadan kaldırıyor. Bu iki tükenmiş ne konuşursa konuşsun, o ikisini de aşan iradelerle bu halk geleceğine sahip çıkacak" dedi.
Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hükümetin Olağanüstü hal (OHAL) sınırları içinde kalması gereken Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) süre, yetki ve kapsama ilişkin yasal çerçeveyi aştığını ileri süren Özel, anayasaya aykırı, hukuksuz bir sürecin işlediğini savundu.
Özel, şunları söyledi:
"Dün çıkarılan KHK'da arabaların kar lastiğini bile düzenliyorlar ve bunu terörle mücedele için yaptıklarını söylüyorlar. O kadar aymazlık ve pişkinlik içindeler ki sorsak, 'Trafik terörü ile mücadele ediyoruz, onun için kar lastiğini düzenleyebiliriz' diyecekler. Bugün yaptıkları işin cesaretini Anayasa Mahkemesi kararından alıyorlar. Anayasa Mahkemesine gittik, 'düzenlemer OHAL süresi ve kapsamı ile sınırlı olmalı' dedik. Anayasa Mahkemesi kendi yetkisini inkar etti ve açıkça 'Siz adına OHAL KHK'sı deyin ne yaparsanız yapın ben içeriğine bakmayacağım' dedi. İşte oradan gelen cesaret ve kanunsuz yetki bizi bugün kar lastiğini dahi KHK ile düzenleyen bir noktaya getirdi."
Çıkan 21 KHK'nın sadece 5'inin Mecliste görüşüldüğünü anımsatan Özel, yayınlanan KHK'ların ne zaman Bakanlar Kurulunda görüşülüp, yayınlanmasına karar verildiğinin de belirsiz olduğunu ifade etti.
CHP'li Özel, "Bu KHK'lar tamamen yok hükmündedir. Bunun evrakta sahtecilik yapmaktan hiçbir farkı yoktur. Tayyip Erdoğan'ın ilk imzası ve bakanların boşa atılmış imzalarıyla evrakta sahtecilik yoluyla, demokrasimiz ve rejimimiz dolandırılmaktadır" ifadesini kullandı.
İktidarın KHK yoluyla referandum döneminde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) basın kuruluşlarının siyasi partilere eşit davranmaması durumunda uygulanacak müeyyidelere ilişkin yetkisini ortadan kaldırdığını anlatan Özel, bunun tek taraflı bir propaganda yürütülmesi, basın kuruluşlarının baskı altına alınması için hayata geçirildiğini öne sürdü.
Özel, "Olağanüstü hal'de referandum olmaz derken, bu kadarını biz bile hayal edememiştik. Bu kadar saçmalık akıl alır gibi değil. Bunu kime söyleyelim, nereye şikayet edelim Burada bir Anayasa Mahkemesinin olması lazım. 'Ben bakmam istediğini yap' diyor. Anayasa Mahkemesinin o kararında katkısı olan herkes tarih önünde çok ağır hesap verecekler." diye konuştu.
Son KHK'da Bankacılık Kanunu'na ilişkin af niteliğinde düzenlemeler olduğunu belirten Özgür Özel, zimmetin ve batacak bir krediyi bilerek vermenin suç olmaktan çıkarıldığını öne sürdü.
Mecliste 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun çalışmalarını ek süre almaksızın tamamladığını vurgulayan Özel, komisyonun taslak raporunu 30 Ocak günü dağıtmayı planladığını, ancak referandum hazırlıkları gerekçe gösterilerek bunun ileri bir tarihe ertelendiğinibildirdi.
AK Parti ve MHP'nin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde Meclisin işlevini kaybedeceği, tek kişinin vesayeti altına gireceği eleştirilerine, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenleme yapılacağı şeklinde karşılık verdiğini ifade eden Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün CHP olarak bir öneride bulunuyoruz, gelin Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda tüm partilerin de 'hayır' diyemeyecekleri değişiklikleri önümüzdeki hafta yapalım ve Meclisi güçlendirelim. Bütün siyasi partiler için yüzde 85-90 oranında ön seçimi zorunlu kılan bir kanun değişikliğini hep beraber geçirelim. O zaman referandum sonucu evet de olsa hayır da olsa demokrasi kazanmış olur. Lider sultasını ortadan kaldırmış oluruz. Gelin dünyadaki en iyi örneklere bakalım, en demokratik ön seçim sistemiyle aday belirleme yönetimin getirelim. Buna 'hayır' diyorsanız, Meclisteki milletvekillerini sarayın kapı kulu yapma konusundaki anayasa değişikliğinizin bir açmazını daha anlatamıyorsunuz demektir. Türkiye'ye ön seçimi öneriyoruz, CHP olarak biz varız. MHP de var mı, AKP de var mı Anayasa Değişikliği ile Meclisi güçlendirme iddasında olanlara samimiyet testimizi takdim ediyoruz. Gelin 10 Mart'a kadar bu değişiklikleri yapalım."
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlan Özel, bir soru üzerine KHK'ların Mecliste görüşülmemesiyle AK Parti'nin müeyyidesizlikten bir hukuksuzluk yarattığını savundu.
Özel, "Hukuki boşluğu kendileri için bir denetimsiz alana çevirmeye çalışıyorlar. Kenan Paşa yattığı yerden 'Aferim oğlum, bu kadarını ben de düşünememiştim' diyordur bunlara." değerlendirmesinde bulundu.
Özel, CHP'nin Anayasa Değişikliği kanununu Anayasa Mahkemesine götürme konusunda kararını verip vermediğinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikle kanunu imzalamasını beklediklerini, ondan sonra konuyu ilgili kurullarında değerlendirerek, karar vereceklerini bildirdi.
Halk bilgilendikçe referandumda "Hayır" çıkma oranının yükseldiğini savunan Özel, şunları söyledi:
"Bütün hesapları Anayasa Mahkemesine başvuru üzerinden yapıyorlar. Cumhurbaşkanı bir imzalasın, kararı ondan sonra vereceğiz. Hesap yaparken, CHP'nin ne yapacağını bilerek, yapma lüksünü ona tanımıyoruz. Bu saçmalığın altına sen de bir imza koy bakalım. Anayasa Mahkemesine tut ki gitmedik, önünde sandığın olduğunu gör bir bakalım, seni o sandığa gömeceğimizi bir bil bir bakalım. Belki gideriz, belki gitmeyiz. O karar bizim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 yaşında milletvekili olanların askerlikten muaf tutulabileceğine ilişkin sözlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Oradaki kaymakam, vali bunu bir de El Bab'da şehit olan askerin babasına söyleseler ya. 'Amca biz 18 yaşındakileri milletvekili yapmayı, askerlikten muaf tutmayı düşünüyoruz. Bizim dış politika paçavra oldu, girdiğimiz bataklıktan çıkamıyoruz. Ama oraya, bizim çocuklar zaten gitmiyor, milletvekillerine de askerlik muafiyeti vereceğiz' desinler. Bakalım amca ne cevap verecek." diye konuştu.
Bir başka soru üzerine, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki yapılacak görüşmeyi de değerlendiren Özel, şu görüşlerini aktardı:
"Görüşme geçmişteki bir uzlaşı ve gelecekteki bir ortaklığın iki tarafının yaptığı görüşme gibi görülebilir. Öyle bir açmazdalar ki MHP tabanını ikna etmek için belki birkaç bakanlıkla yola devam etmek gibi bir şey olabilir. Ama bugünkü görüşme iki tükenmiş kişinin görüşmesi. Biri attığı imza ile kendi makamını ortadan kaldırıyor, öbürü takındığı tutumla yıllardır içinde bulunduğu siyasi geleneği ortadan kaldırıyor. Bu iki tükenmiş ne konuşursa konuşsun, o ikisini de aşan iradelerle bu halk geleceğine sahip çıkacak. Biz onların aralarındaki birtakım bakanlık pazarlıklarıyla da ilgili değiliz. Ne kendilerini ne de partilerini içinde bulundukları durumdan kurtaramazlar. Partileri onlara rağmen bir karar verip bu gidişe 'hayır' derse referandumda onlardan kurtulunacak. Ama Türkiye kendi kendini kurtaracaktır. Ne konuşurlarsa konuşsunlar hiçbir önemi yok."
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