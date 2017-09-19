CHP'den Mesut Barzani açıklaması geldi!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki referanduma ilişkin olarak, "Hükümetin Barzani'ye, 'Bu sevdadan vazgeç' deyip 24 saat süre vermesi lazım" dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Türkiye'den giden sesleri ayağının altına alıp çiğniyorsa o zaman askeri, siyasi ve ekonomik tedbirler içeren bir paket hazırlanması lazım" dedi.
Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, referandum girişiminin bölgeyi ciddi manada sarsacağını, iç savaşı tetikleyebileceğini, uluslararası hukuk, Irak anayasası ve hatta Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin yasalarına da aykırı olacağını söyledi.
Bölgenin çalkantılı bir süreçten geçtiğini, sorumsuz birinin bütün uyarılara rağmen provokatif bir dil kullanarak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak, bir süre sonra iç savaşa sürüklemek, daha sonra dış etkenlerin müdahale etmesiyle taşeronların savaşına dönüştürmek yönünde bir irade sergilediğini vurgulayan Yılmaz, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
AK Parti Hükümeti'nin ise gelinen aşamada somut uygulamalar sergilemesi gerektiğine dikkati çeken Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti:
"Hükümetin Barzani'ye, 'Bu sevdadan vazgeç' deyip 24 saat süre vermesi lazım. Eğer bu süre içinde geri atım atmıyor ve hala hükümetten ve Türkiye'den giden sesleri ayağının altına alıp çiğniyorsa o zaman askeri, siyasi ve ekonomik tedbirler içeren bir paket hazırlanması lazım. '24 saat süre verilmesi lazım' dedik, eğer uymazsa ne yapılaması gerektiği Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecektir. Ama bazı hususlar var; anladığı dilden konuşmak diye bir kavram vardır diplomaside. O anladığı dilden konuşmak gerekir."
HÜRRİYET
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