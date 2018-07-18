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CHP'den bedelli açıklaması

CHP'den bedelli açıklaması.17837
  • Giriş : 18.07.2018 / 12:19:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran öncesi sözünü verdiği bedelli askerlik ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir'' dedi.

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