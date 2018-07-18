CHP'den bedelli açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran öncesi sözünü verdiği bedelli askerlik ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama geldi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir'' dedi.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası için açıklama
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası ile ilgili açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek.
TSK, Münbiç'te 15. devriye görevine çıktı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te on beşinci devriye görevine çıktı.
Meral Akşener hakkında suç duyurusu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu.