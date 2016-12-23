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CHP'den belediye başkanına ceza!

CHP'den belediye başkanına ceza!.14972
  • Giriş : 23.12.2016 / 17:55:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 17:54:15

Murat Hazinedar'a CHP Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.

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CHP'de deprem yaşandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a CHP Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.

CHP'den yapılan açıklama ile disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu'nun 'uyarı' ile cezalandırıldığı açıklandı.

‘Parti kurallarına aykırı hareket ettiği' iddia ettiği gerekçisiyle Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Yüksek Disiplin Kurulu'na ‘geçici ihraç' talebiyle sevk edilmişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin gerekçesini; 3 Ekim 2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Parti Meclis Üyeleri; İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Mehmet Ali Çelebi hakkında aşağılayıcı hakaret içeren sözler söylemesi olarak açıklanmıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Murat Hazinedar hakkında verilen karar, bugün gerçekleştirilen toplantıda alındı. Yüksek Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın ’uyarma’ cezası ile cezalandırılmasına karar verdi

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