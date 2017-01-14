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CHP'den burun kıran vekile ziyaret

CHP'den burun kıran vekile ziyaret.23970
  • Giriş : 14.01.2017 / 10:39:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 11:22:20

CHP'liler, AK Partili Fatih Şahin'in burnunu kıran vekili ziyaret etti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği görüşmelerinde çıkan büyük kavgada AK Partili Milletvekili Fatih Şahin'in burnunu kıran CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın evine ziyarete gitti.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar eşlik etti.

AK Partili Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.

"HATIRLAYAMIYORUM!"

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

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