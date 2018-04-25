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CHP'den cumhurbaşkanlığı adayı uyarısı

CHP'den cumhurbaşkanlığı adayı uyarısı.16096
  • Giriş : 25.04.2018 / 13:13:00

CHP'li Bülent Tezcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili uyarı geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması ile hareketlenen siyasette yeni gelişmeler yaşanıyor. Açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, adaylarla ilgili kamuoyunun önünde tartışma yapılmaması gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yaptı.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz."

NTV

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