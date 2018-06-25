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CHP'den Erdoğan'a şaşırtan tebrik!

CHP'den Erdoğan'a şaşırtan tebrik!.31630
  • Giriş : 25.06.2018 / 12:07:00

CHP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklama geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin saat 12.00'de yapacağı açıklama öncesi CHP'den açıklama geldi. CHP'li Milletvekili, Erdoğan için mesaj yayınladı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı:

"Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum.

En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum.

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yapacak. İnce'nin saat 12.00'de yapacağı basın toplantısı öncesi Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik etmesi dikkat çekti.

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