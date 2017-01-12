CHP'den erken seçime tam destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" açıklamasından sonra bir açıklama da CHP'den geldi.
CHP Milletvekili Özgür Özel, erken seçim konusuyla ilgili açıklama yaptı.
CHP Milletvekili Özgür Özel, "Şu anda genel başkan adına konuşuyorum. Rejim değişikliği olacağına erken seçime evet" ifadelerini kullandı.
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