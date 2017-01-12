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CHP'den erken seçime tam destek

CHP'den erken seçime tam destek.14047
  • Giriş : 12.01.2017 / 22:51:00

CHP'den yapılan açıklamada erken seçime gidilmesi durumunda tam destek verileceği açıklandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" açıklamasından sonra bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP Milletvekili Özgür Özel, erken seçim konusuyla ilgili açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Özgür Özel, "Şu anda genel başkan adına konuşuyorum. Rejim değişikliği olacağına erken seçime evet" ifadelerini kullandı.

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