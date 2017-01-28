Facebook Twitter Rss

CHP'den flaş AK Parti iddiası

CHP'den flaş AK Parti iddiası.17760
  • Giriş : 28.01.2017 / 15:09:00

CHP'li Gürsel Tekin, referandum konusunda hükümeti eleştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan skandal kavgalar sonrası kabul edilen Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili muhalefetin tepkisi bitmek bilmiyor. CHP adına açıklama yapan Gürsel Tekin sert sözlerle AK Parti'ye yüklendi.

Partisinin Bolu İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Tekin, anayasa referandumu sürecine de değinerek şunları söyledi:

"AK Parti'nin çok ciddi şekilde bu süreçle ilgili 'Hayır' vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'Hayırcılar' var. 'Neden' diyeceksiniz? Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir. Ben Milliyetçi Hareket'in özellikle Ülkücü Hareket'in çok ciddi çabasını görüyorum. Gittiğim illerde de onu görüyorum. Bu sadece ülkücülerin, milliyetçilerin, CHP'lilerin değil herkesin sorunu. Ben AK Parti'li kardeşlerimizin de büyük ağırlıklı olarak bu sorunlu anayasaya 'Hayır' diyeceğini çok iyi biliyorum. Bu iktidarın telaşı biraz da o."

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehircilik Şurası'nda müteahhitlerin kot farkı üzerinden yolsuzluk yaptığına ilişkin açıklamalarına destek verdi. Tekin, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın başkenti Bursa'nın ortasına hançer gibi binalar yaptılar. Bütün itirazlarımıza rağmen derdimizi kimseye anlatamadık. Bunlar yapıldı ve sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve 'Bunlar ihanettir' dedi. Gerçekten ihanettir. Ben sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunmak istiyorum. Biz CHP olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şehirlerimizi kimler katlettiyse, kimler mahvettiyse, kot farklarını kimler kullandıysa gelin bir soruşturma açın her türlü desteği vermeye hazırız."

400 kişi Silivri'den kaçtı!

Murat Boz'un annesi yoğun bakıma alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Çipras'a tepki

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Çipras'a tepki

Adalet Bakanı Bozdağ, Yunanistan'ın kararına ateş püskürdü.

CHP'li Türkmen'in milyonluk faturası

CHP'li Türkmen'in milyonluk faturası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ilginç bir haberle çalkalanıyor.

 

Celal Kılıçdaroğlu'ndan ağabeyine çağrı

Celal Kılıçdaroğlu'ndan ağabeyine çağrı

Celal Kılıçdaroğlu, yine ağabeyini kışkırtacak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: O yasa yeniden çıkarılmalı

Erdoğan: O yasa yeniden çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı ile ilgili açıklama yaptı.

 

Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Hakan Fidan ile toplantı yapacak.

AK Parti'den Ahmet Türk'e kelepçe tepkisi

AK Parti'den Ahmet Türk'e kelepçe tepkisi

AK Partili Ensarioğlu, Ahmet Türk'e takılan kelepçeye tepki gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya