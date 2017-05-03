CHP'den flaş kongre kararı!
Tekin Bingöl, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısındaki açıklamasında Olağanüstü Kongre sürecini başlatmış bulunduklarını bildirdi.
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