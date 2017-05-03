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CHP'den flaş kongre kararı!

CHP'den flaş kongre kararı!.14972
  • Giriş : 03.05.2017 / 15:44:00

Tekin Bingöl, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında konuştu.

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Tekin Bingöl, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısındaki açıklamasında Olağanüstü Kongre sürecini başlatmış bulunduklarını bildirdi.

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