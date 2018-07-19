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CHP'den flaş kurultay açıklaması!

CHP'den flaş kurultay açıklaması!.16322
  • Giriş : 19.07.2018 / 15:50:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurultay ile ilgili açıklama geldi.

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Muharrem İnce'nin başlattığı imza kampanyası devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan kurultay ile ilgili açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" dedi.

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