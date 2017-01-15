Facebook Twitter Rss

CHP'den gece yarısı bir eylem daha!

CHP'den gece yarısı bir eylem daha!.22632
  • Giriş : 15.01.2017 / 08:49:00

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Meclis'te sert muhalefetlerine devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


TBMM'deki oylamalar sırasında yoğun muhalefet yapan CHP'li vekiller, dün gece saatlerinde bir eylem daha gerçekleştirdi. Vekiller, isimleri okundukları halde bir süre oy vermeye gitmek istemedi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 15. maddesi tamamlandıktan sonra oy verme işlemine geçildi.

Oylama sırasında ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi. 

AK Parti ve MHP milletvekilleri oyunu kullandıktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayı yavaşlatarak kabinlerden çıkmadı ve kabin önünde uzun kuyruk oluşturdular. 

TBMM'deki oylamada son durum

Ankara'da kritik toplantılar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Referandum 2 Nisan'da

Referandum 2 Nisan'da

Bu sene içerisinde yapılacak referandum oylaması için bütün planlar 2 Nisan üzerine kuruluyor.

CHP, taciz rezaleti karşısında sessiz!

CHP, taciz rezaleti karşısında sessiz!

CHP milletvekilinin çocuk tacizcisi arkadaşını koruduğu ileri sürülüyor.

 

Bir tepki de MHP'den

Bir tepki de MHP'den

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "anayasanın ilk 4 maddesi de değişebilir" sözlerine MHP'

Başbakan: Basiretsiz, çapsız!

Başbakan: Basiretsiz, çapsız!

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye lideri Beşar Esad'a demediğini bırakmadı.

 

Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan 2 yılından vazgeçebilir

Erdoğan 2 yılından vazgeçebilir

Anayasa değişikliği ile ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya