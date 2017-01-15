CHP'den gece yarısı bir eylem daha!
TBMM'deki oylamalar sırasında yoğun muhalefet yapan CHP'li vekiller, dün gece saatlerinde bir eylem daha gerçekleştirdi. Vekiller, isimleri okundukları halde bir süre oy vermeye gitmek istemedi.
TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 15. maddesi tamamlandıktan sonra oy verme işlemine geçildi.
Oylama sırasında ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi.
AK Parti ve MHP milletvekilleri oyunu kullandıktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayı yavaşlatarak kabinlerden çıkmadı ve kabin önünde uzun kuyruk oluşturdular.
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