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CHP'den gözaltılar için flaş açıklama!

CHP'den gözaltılar için flaş açıklama!.15890
  • Giriş : 05.07.2017 / 15:02:00

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne terör örgütü DEAŞ'ın saldırı hazırlığında olduğu haberine ilişkin açıklama yaptı.

Tezcan şunları söyledi:

Bu bilgiyi aldık, ancak bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe yönelik planlanmış bir operasyon değilmiş. Rutin çalışmanın bir parçası. Doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince, emniyetin çabaları belirli noktalara daha çok yoğunlaşıyor. Özel olarak yürüyüşe yönelik bir saldırı değil, rutin bir operasyon olduğu bilgisini aldık. Önlemlerin artırılması meselesine gelince biz bundan rahatsız değiliz. Tüm provokasyon girişimlerine karşı güvenli bir şekilde yürüyüşü gerçekleştirmek gayretindeyiz. Bütün güvenlik personellerine teşekkür ediyoruz.

Her geçen gün katılım artıyor. İstanbul’a yaklaştıkça zannediyorum bu katılım daha da büyüyecek. Kortej içerisine araçların alınmaması, bizim makam araçlarımızın alınmaması da doğru bir önlemdir. Daha önce de yol güzergahının kapatılmasını talep etmiştik. Bu çerçevede alınan önlemler son güne yaklaştıkça, provokasyon söylentileri arttıkça alınması gereken önlemlerdir.

Devleti yöneten sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, Başbakan yardımcıları, bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmeye kalkmaları tamamen mazlum ve masum bir eylemi terör eylemi ile irtibatlandırmaya çalışan sözleri provokasyon yapmak isteyenleri teşvik eden sözlerdir. Nurettin Canikli’nin sözleri dahil olmak üzere, o yakışmayan sözlerini kullanmamalarını tavsiye etmek istiyorum.

HÜRRİYET

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