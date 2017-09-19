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CHP'den hükümete TEOG desteği!

CHP'den hükümete TEOG desteği!.16170
  • Giriş : 19.09.2017 / 08:07:00

TEOG sınavının kaldırılması ile ilgili muhalefetten açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra kaldırılması gündeme gelen TEOG sınavı ile ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hükümete destek verdi.

“Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz” diyen Altay, eğitime erişim, seviye farklılığı, nitelik, güven ve başarı, öğretmen yeterliliği, fiziki kapasiteyle ekipman ve donanım sorunları bulunduğunu ifade etti.

AKP döneminde altı Milli Eğitim bakanı ve iki müfredat değişikliği yapıldığını vurgulayan Altay sınavın mutlaka kalkması gerektiğini söyledi:

“AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı; ‘Başbakan’a söylerim TEOG kalkar’ dedi. Padişah fermanı gibi. Bildiği, bilmediği her konuda ferman vermeyi marifet sanan bir AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının genel liselerin kalktığından haberi yok. TEOG mutlaka kaldırılmalıdır. Biz getirildiğinde de itirazlarımızı yaptık, eğitim bilimciler de yaptı. Ama bunlar Amerika’yı yeniden keşfetmiş gibi bu uygulamayı getirdiler. Kendi getirdikleri uygulamayı, şimdi kendileri sonlandıracaklar. Türkiye’de yapılması gereken eğitimin temel sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bütün okullarda nicelik ve nitelik eşitliği sağlanmadan hiçbir eğitim sorunu çözülemez.”

Altay, iktidarı muhalefetin sesine kulak vermeye çağırırken, sınavsız girilen genel liselerin tekrar açılması gerektiğini kaydetti: “Anadolu liselerinin niteliği artırılmalıdır. Sınav sadece fen liseleri, sosyal bilimler, mesleki ve teknik liseler ile niteliği artırılmış anadolu liseleri için toplu ya da ayrı ayrı yapılabilir. Ama her velinin çocuğunu evine en yakın genel liseye gönderme hakkı mutlaka sağlanmalıdır. Sınava giremeyen veya girmeyen öğrenciler, adrese dayalı geçiş sistemi ile genel liseye yerleştirilir.”

AKP’nin eğitimli insandan korktuğunu öne süren Altay, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ders kitaplarından Atatürk’ü kazısan bile bu milletin kalbinden ve gönlünden kazıyamazsın. Atatürk’le uğraşma, yanarsın” diye konuştu.

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